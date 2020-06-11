Официальные лица округа Лос-Анджелес объявили, что производство фильмов и телепередач в Голливуде может возобновиться в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем кинотеатры по-прежнему должны оставаться закрытыми из-за эпидемии коронавируса. Ранее власти Калифорния сообщали, что кинотеатры могут вновь открыться в пятницу, 12 июня, ожидалось одобрение от местных чиновников. Округ Лос-Анджелес является самым большим кинорынком в США.

Напомним, что кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта в качестве одной из мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Съемки фильмов и телевизионной продукции также остановились.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в Голливуде запретили снимать интимные сцены.