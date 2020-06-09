Режиссерам в Голливуде запретили снимать интимные сцены в фильмах из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В то же время, съемки фильмов должны возобновиться уже 12 июня.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно рекомендациям, которые получили кинематографисты, режиссерам предлагают заменить интимные сцены, чтобы придерживаться необходимой социальной дистанции.

Отмечается, что в случае крайней необходимости можно использовать компьютерную графику.

Актеров и всю съемочную группу фильмов будут ежедневно тестировать на коронавирус и проводить инструктаж с мытья рук.

К слову, кинопроизводство было приостановлено в Голливуде в марте из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе.