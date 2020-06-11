Министерство иностранных дел Грузии вызовет украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. Скандал спровоцировало его заявление о парламентских выборах в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Грузия Online".

По его словам, украинского посла вызовут, поскольку заявление Саакашвили расценивается как вмешательство во внутренние дела Грузии.

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций… Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Он также добавил, что посла Игоря Долгова вызовут для разъяснений.

Отметим, вчера Саакашвили в своем Facebook заявил, что не собирается "спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение" Грузии, а его команда готовится к победе на выборах.

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