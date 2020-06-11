МИД Грузии вызывает украинского посла из-за Саакашвили [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Грузии вызовет украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. Скандал спровоцировало его заявление о парламентских выборах в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Грузия Online".
По его словам, украинского посла вызовут, поскольку заявление Саакашвили расценивается как вмешательство во внутренние дела Грузии.
"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций… Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.
Он также добавил, что посла Игоря Долгова вызовут для разъяснений.
Отметим, вчера Саакашвили в своем Facebook заявил, что не собирается "спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение" Грузии, а его команда готовится к победе на выборах.
Ранее мы писали, что Украина возобновляет авиасообщение с Грузией.
по теме
Грузия и Украина обсудят отношения после назначения Саакашвили
Министр иностранных дел Грузии в понедельник встретится с послом Грузии в Украине
Аэропорт "Киев" попросил помощи у Саакашвили
В аэропорту сняли видеообращение, адресованное Саакашвили
Вспыхнул пожар: на трассе "Киев-Чернигов" произошло смертельное ДТП
Авария случилась с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель
Обвал дома в Одессе: на месте разбирают завалы
В четверг, 11 июня, на месте обвала в доме на улице Ясная разбирают завалы строительных конструкций