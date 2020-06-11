До суду - через карантин. Британські авіакомпанії позиваються на уряд через обов'язкову 2-тижневу самоізоляцію усіх прибулих пасажирів. Чому перевізники оскаржують карантин і як до нього ставляться самі мандрівники, - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Незалежно від того прилетів ти літаком, приїхав поїздом, а чи дістався паромом - правило однакове для всіх. По прибутті до країни - обов'язкова самоізоляція. На цілих два тижні. Саме стільки часу треба, щоби проявилися симптоми коронавірусу. Це стосується і британців, і іноземних громадян. Інакше штраф - тисяча фунтів, - це понад 33 тисячі гривень. Чимало людей дізналися про це нововведення вже після того, як придбали квитки.

Лара Анабтаві, британка:

Я намагалася вилетіти раніше, але з Пуерто-Рико кілька місяців не було жодного рейсу. І це ж треба було, - прибути, коли самоізоляція стала обов'язковою. Якби дісталася минулого тижня сидіти вдома не треба було б.

Місцеві авіалінії впевнені - вимога карантину вб'є бажання людей подорожувати. А це своєю чергою занапастить авіацію та й туристичну галузь загалом. Саме тому три компанії-перевізники готують колективний позов проти уряду.

Майкл О'Лірі, голова авіакомпанії:

У більшості країн Європи менший рівень розповсюдження коронавірусу,- тож карантин абсолютно неефективний. А по-друге, це завдасть колосальних збитків британському туризму тисячі готелів та ресторанів залежать від європейських відвідувачів. А вони не приїжджатимуть, - через цей безглуздий карантин.

Позов авіаперевізників підтримують ще 500 підприємств сфери туризму та готельного бізнесу. Сумніви у доцільності заборон є і у багатьох депутатів. Тим паче, що протягом найважчих трьох місяців пандемії Велика Британія тримала кордони відкритими і ніяк не перевіряла прибулих.

Ліам Фокс, депутат парламенту Великої Британії:

Мені просто важко зрозуміти розумову гімнастику, яка спричинила прийняття такого рішення. Якщо такий бар'єр був необхідний, то чому його не запровадили ще до початку спалаху епідемії. А якщо це має запобігти так званій "другій хвилі захворювання", то чому воно стосується країн, де ситуація набагато краща за нашу?

В британському уряді кажуть - дотримуються порад науковців, і скасовувати карантин не збираються. Хоча, за два тижні дієвість цих обмежень переглянуть.