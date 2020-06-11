Ще сто тисяч людей у світі одужали від COVID-19 за останню добу. Загалом хворобу побороли половина інфікованих: число підтверджених випадків у світі - майже сім мільйонів чотириста тисяч. Зростає кількість заражених у США, Бразилії та Росії, зменшується у Європі. Про подальше зняття обмежень у країнах - дивіться далі.

Польща з 13 червня відкриє внутрішні кордони з іншими країнами ЄС, а ще за три дні відновить міжнародні авіаперевезення. За словами голови Ради міністрів Матеуша Моравецького, контакти із сусідами по Євросоюзу необхідно розблокувати якомога швидше. Польський національний авіаперевізник "ЛОТ" з 1 червня здійснює лише внутрішні рейси, міжнародні відклали до кінця місяця. На кордоні Польщі та України наразі діють чотири пункти пропуску.

* * *

Кіпр відновлює авіасполучення зі ще п'ятьма європейськими країнами. Республіка відкриває кордони поступово, залежно від епідеміологічної ситуації у регіонах, звідки прибувають громадяни. Раніше в'їзд дозволили 13-тьом країнам Європи. України у списку поки що немає. Подорожувальники по прибутті мають надати загальну довідку від лікаря або негативний результат тесту на СOVID-19. Раніше уряд Кіпру повідомив, що компенсує частину витрат на відпустку тим, хто інфікується коронавірусом під час відпочинку на острові.

* * *

Половина жителів італійського Бергамо мають антитіла до COVID-19. Медики протестували 10 тисяч людей, 57% з них мають позитивний результат. Перехворіли на коронавірус і третина протестованих медиків. Усього в Бергамо мешкають 120 тисяч людей. Як пояснили в департаменті охорони здоров'я, вибірка для перевірки була репрезентативною. Бергамо розташоване на півночі Італії неподалік Мілана і в лютому-березні опинилося в епіцентрі епідемії.

* * *

Через пандемію у світі майже удвічі побільшало поціновувачів комп'ютерних ігор. Такого висновку дійшла одна з компаній-розробників. Кількість геймерів за останні пів року порівняли з аналогічним періодом 2019-го. За статистикою, люди почали щодня грати стільки ж часу, скільки до карантину робили це лише на вихідних. Частіше стали скачувати мобільні ігрові додатки. Загалом продажі цифрових відеорозваг цьогоріч побили рекорд. Від початку року користувачі мережі на цифрові забавки витратили більше десяти з половиною мільярдів доларів.