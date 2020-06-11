Вчера, 11 июня, на трассе Киев-Чернигов произошло страшное ДТП. Авария случилась с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель. Во время столкновения произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с грузовиком SCANIA, после чего образовался пожар, уничтоживший оба авто. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Как отмечается, по факту ДТП полиция открыла уголовное производство и начало досудебное расследование.

Ранее мы писали, что мужчина умер за рулем автомобиля.