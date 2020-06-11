Вспыхнул пожар: на трассе "Киев-Чернигов" произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
Вчера, 11 июня, на трассе Киев-Чернигов произошло страшное ДТП. Авария случилась с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель. Во время столкновения произошло возгорание.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с грузовиком SCANIA, после чего образовался пожар, уничтоживший оба авто. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.
Как отмечается, по факту ДТП полиция открыла уголовное производство и начало досудебное расследование.
Ранее мы писали, что мужчина умер за рулем автомобиля.
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