У Сіетлі протестувальники захопили площу перед адміністрацією міста, назвали її автономною зоною і закликають мера піти у відставку.

Напередодні мітингарі увірвалися до міськради. Демонстрація була мирною, поки поліція не застосувала сльозогінний газ попри заборону. Дональд Трамп закликав мера і губернатора штату цитую "повернути місто", натомість посадовці порадили президенту "повернутися до свого бункера".