Революція у Сіетлі: протестувальники захопили площу перед адміністрацією [ Редактировать ]
У Сіетлі протестувальники захопили площу перед адміністрацією міста, назвали її автономною зоною і закликають мера піти у відставку.
Напередодні мітингарі увірвалися до міськради. Демонстрація була мирною, поки поліція не застосувала сльозогінний газ попри заборону. Дональд Трамп закликав мера і губернатора штату цитую "повернути місто", натомість посадовці порадили президенту "повернутися до свого бункера".
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