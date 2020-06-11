Від рейдерства до шантажу: засновниця благодійного фонду третий рік потерпає від екс-чоловіка, який погрожує їй тюрмою та розправою [ Редактировать ]
Мексиканські пристрасті в українських реаліях. Сьогодні до громадськості звернулася бізнес-вумен, яка боїться за своє життя. Колишній чоловік вимагає від пані гроші і права на бізнес, інакше - погрожує розправою.
Більше трьох років жінка шукає захисту у правоохоронців, та поки марно. Кримінально-сімейна драма - далі.
Ужасно, я три года в аду. Я просто три года в аду. У меня впечатление, что это какой-то кошмарный сон, от которого я не могу проснуться.
Зразкова родина - вона бізнес-вумен та засновниця благодійного фонду, він - менеджер у її компанії, двоє спільних дітей. Та три роки тому щасливе подружнє життя Людмили Русаліної закінчилося - вона дізналась, що чоловік, із яким жила із 2006 року - двоєженець. Жінка вирішила розлучитись, тоді й розгорнулася справжня драма. Колишній почав погрожувати, побив Людмилу, намагався викрасти неповнолітнього сина.
Я обратилась в полицию с сообщением обо всем происходящем, они возбудили уголовное дело, угрозы стали меньше и разбирательство перешло в судовую плоскость.
Та це - лише початок. Гаркушин об'єднався з Гринюком, Русаліній надходили смс і анонімні листи з погрозами, Гаркушин вкрав з підприєства Русаліної майна на 5 мільйонів гривень, вкрав коштовне авто. Гринюк за словами бізнес-партнера Русаліної, Миколи Петренко звернувся до останнього з пропозицією найняти кілера для її знищення. Життя Людмили оцінили у 100 000 доларів.
Про що Петренко написав заяву в правоохоронні органи.
Олена Фролова, адвокат:
Якщо справа в частині погроз вбивством завершена оголошенням підозри її недійсному чоловіку Гаркушину Володимиру, а також оголошенням його в розшук, то в частині вимагання, де фігурантами виступає Гринюк, справа не рухається взагалі.
Далі був шантаж. Вимагав від колишньої кілька мільйонів доларів, будинок та право на бізнес. Погрожував зруйнувати репутацію, якщо не погодиться. Русаліна відмовила, після чого на неї полився брехливий бруд в Інтернеті. Зараз Людмилу та її дітей усюди супроводжують охоронці.
Людмила Русаліна, бізнесвумен, засновниця Благодійного фонду "Разом":
Против меня сфабрикованы какие-то уголовные дела, пришла мне такая информация и теперь меня планируют закрыть в следственный изолятор и там заставить подписать документы по переходу моего бизнеса, если я не соглашусь, возможно, просто физически устранить. Я прошу разобраться с этим вопросом, я прошу защитить меня.
Ігор Бондарчук, голова ГО "Стоп корупції":
Ми уже готуємо відповідні звернення-запити до НАБУ, до Генпрокуратури, до МВС України для того, щоб зрозуміти, на якій стадії і чому не рухаються дані кримінальні провадження.
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