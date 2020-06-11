А ще Денис Шмигаль сьогодні говорив і про найбільший будівельний скандал Європи - "Укрбуд". Адже саме прем'єру Офіс президента доручив владнати це питання. Але річ у тім, що проблема недобудов в Україні колосальна, і вона потребує вирішення на законодавчому рівні. Про масштаби забудовницької біди - Олексій Пшемиський.

Більше, ніж двісті тисяч ошуканих вкладників по всій країні. Голодування, протести та бійки.

Довгобуд - слово, якого найбільше боїться кожен, хто купує квартиру в Україні.

"Еліта-центр" - перший масштабний будівельний скандал. На початку двотисячних багато хто віддавав останнє за дешеві квартири, які ніхто навіть будувати не збирався. При цьому організатор афери Олександр Волконський - перепродає їх кілька разів, і тікає за кордон. Його затримують у Швейцарії. У 2016 аферист зник з-під домашнього арешту в Україні. Його не знайшли й досі. Як і вкрадені 400 мільйонів гривень. 15 років потому більшість вкладників "Еліта-центру" житло так і не отримали.

Афери вже сьогодення - "Аркада", де через конфлікт київської влади та забудовника без житла можуть лишитися понад 12 тисяч людей. Та "Укрбуд" - найбільший будівельний скандал у Європі. Більше, ніж 40 тисяч постраждалих. І головне - це державна компанія. Ще до краху з "Укрбудом" були скандали. Сумнівні документи, землевідводи, скандальні будмайданчики і проблеми з дозволами. Все це помножене на політичну корупцію минулого року призвело до замороження всіх об'єктів. Знову ошукані люди.

Тетяна Острікова, експерт із питань економіки, податкового і митного законодавства:

У законодавстві України відсутнє визначення таких понять, як довгобуд і відсутнє поняття недобудова, а відповідно немає механізмів у законі, що робити, якщо забудовник збанкрутів, або втік його власник, або покинув ділянку і будинок залишився недобудованим, або добудований і не ведений в експлуатацію, або не підключений до інженерних мереж, тому що його документація була отримана за хабарі.

Узимку вирішити проблему "Укрбуду" обіцяв президент. Та поки віз і нині там. Причина - бюрократія. Вже цьогоріч, на прес-конференції Володимир Зеленський каже - це проблема столичної влади.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хотів би, щоб пан Кличко підключився до цього питання. Я думаю, що він нас чує і хотів би, щоб він якомога швидше міг звітувати і розказати що там відбувається по "Укрбуду".

Хоча бюрократичні перепони - на міністерському рівні. Тож у відповідь на петицію інвесторів "Укрбуду" в Офісі президента зазначили - ситуацію має взяти під контроль прем'єр.

Денис Шмигаль, прем`єр-міністр України:

Проблема "Укрбуду" нам добре відома. Сьогодні цією проблемою опікується міський голова Києва. Уряд готовий підставляти плече там, де це необхідно ми включаємося і допомагаємо.

Експерт Тетяна Острікова впевнена - річ не в перекладанні відповідальності. Просто, що робити з довгобудами в Україні не знає ніхто.

Тетяна Острікова, експерт з питань економіки, податкового і митного законодавства:

Влада мала би ухвалити законодавчий акт, яким визначити поняття недобудови визначити способи і механізм її будівництва, можливо дозволити добудовувати за державні кошти. Тому що цих об'єктів стає усе більше і через кризу їх може бути більше так само, як з "Аркадою", як з "Укрбудом" з будинками Войцеховського.

І доки з будівельними аферами влада не розбереться законодавчо, і не захистить людей, який будинок на папері обвалиться наступним - лише питання часу.