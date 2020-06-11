Слухати людей, і лише тоді об'єднувати у територіальні громади. Створені за таким принципом ОТГ з роками показують приклади значного розвитку. Такою спроможною й розвиненою є Нововодолазька ОТГ на Харківщині. Як це вдалося? - у сюжеті.

Нововодолазька ОТГ - одна з перших на Харківщині. Її створили - ще в 2017. І лише за кілька років у селищі повністю оновили ліцей, створили для старшокласників сучасний хаб, який діти охрестили "Халабудою". Оновили спортзал, закупили мультимедійні дошки та ноутбуки з проекторами.

Віта Зощук, директор Нововодолазького ліцею №2:

Буквально 2 роки тому про це могли лише мріяти. Це змушує рухатись нас, це змушує нас розвиватися, шукати нові шляхи, нові способи подачі матеріалу, бути цікавими дітям, бути сучасними.

В сільраді розмістили центр адмінпослуг - тепер на місці можна отримати 156 сервісів. Та одним з найважливіших досягнень в ОТГ називають збереження районної лікарні. Кілька років тому її ледь не закрили. Медики звернулися по допомогу до тодішнього губернатора Юлії Світличної і лікарню врятували. А ще відремонтували палати. Закупили нове обладнання.

Валерій Пітько лікар, директор Центру акушерства та гінекології:

І два роки тому Юлія Олександрівна приїхала до нашої лікарні, вона була першим губернатором в історії Харківської області, яка пішла по палатам, подивилася, як лікуються, подивилася, в яких умовах знаходяться, яким обладнанням користується лікарня. Після цього були вирішені питання по збереженню нашої рідної лікарні, по виділенню коштів для будування, для ремонту.

Олег Яковенко, головний лікар Нововодолазької центральної районної лікарні:

У нас полностью сохранены все службы - терапия, педиатрия, неврология, кардиологический профиль. Дальше мы работаем с одним приоритетным пакетом - это лечение мозговых инсультов.

Все це робили місцевим та державним коштом. Та на жаль, у 2020 держава та обласна влада фінансування багатьох проектів припинили.

Олександр Єсін, Нововодолазький селищний голова:

Інфраструктурну субвенцію, яка передбачається 5 років як підтримка новоствореним ОТГ, на ті 2,8 млн, які ми мали отримувати, ми запроектували будівництво нової дороги по селу, зараз нам потрібно їхати людям говорити, що вибачте, те, що від нас треба було проект, експертизу ми все зробили, але передумав давати кошти.

Лишати громади без підтримки не можна, впевнена нардеп Юлія Світлична.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Новодолазька ОТГ була одна з найперших створена на Харківщині і входить по своїх категоріях в десятку найкращих по Україні. З 2017 розпочали комплексно ремонтувати лікарню, і до 19-го року майже все зроблено, усі корпуси. І в тому числі, розпочали ремонти комплексні шкіл, дитячих садочків, і за цей час дуже багато було зроблено. Я сподіваюся, що такі заклади і освіти, і охорони здоров'я, і соціальної допомоги і підтримки людей будуть продовжені по всіх районах, по всіх областях України, адже це дає можливість людям бачити, куди йдуть податки людей, це надає можливість комфортних якісних і в прозорих умовах отримувати якісну підтримку або послугу, ну і звичайно, кожна людина може відчувати європейський рівень обслуговування тут, у нас, на Україні.

Вже як народний депутат Світлична продовжує підтримувати ОТГ. Лікарні привезли такі нині важливі засоби захисті для лікарів та прилади для травматологів.