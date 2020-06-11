В Польше украинки могут попасть в тюрьму из-за побега с самоизоляции [ Редактировать ]
В Польше три украинки сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок до восьми лет. Об этом сообщает Dziennik.
Девушки приехали в Польшу несколько дней назад. Их поселили с женщиной, у которой подтвердили заражение COVID-19. Позже они сбежали из-под карантина.
Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции.
В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным и добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.
Ранее мы писали о том, что в Украине создали карту нарушений карантина.
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