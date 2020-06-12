Правительством предусмотрены выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом, до 630 тысяч гривен. В случае смерти медика от COVID-19 сумма выплат их родственникам составляет до 1 миллиона 576 тысяч гривен. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о конкретных выплатах - если есть профессиональное заболевание медицинского работника от коронавируса, выплаты ему составляют до 630 тысяч гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или, если была установлена инвалидность. Также были предусмотрены средства, которые выплачиваются семьям погибших медицинских работников. Они составляют 1 миллион 576 тысяч гривен", - сообщил Степанов.

Он отметил, что данным вопросом занимается Министерство социальной политики.

"Правительством было принято решение, относительно выделения дополнительных средств в Фонд социального страхования. Эта сумма средств составляла 2 миллиарда 278 миллионов гривен. В том числе эти средства были предусмотрены на выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом", - рассказал министр.

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