Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, модель с 13-м размером груди решила уйти из модельного бизнеса в спорт, она дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Ранее Кузнецова заявила, что намерена попробовать себя в боксе, но затем ей объяснили, что лучше начать с MMA.

Организатор мероприятия российский бизнесмен и блогер Максим Мернес планирует пригласить на вечер MMA легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Мернес планирует выплатить гонорары участникам турнира в криптовалюте.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась идеальной, стройной фигурой.

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