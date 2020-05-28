В среду, 27 мая, в Полтаве нашли застреленным в собственном автомобиле директора областного эколого-натуралистического центра ученической молодежи Виталий Беднина. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Как стало известно журналистам из достоверных источников, мужчина застрелился из зарегистрированной мелкокалиберной винтовки. Смертельный выстрел он направил себе в рот. Перед самоубийством Виталий Беднина оставил посмертную записку, в которой написал коды к банковским карточкам, попросил прощения и попрощался. О причинах рокового поступка не сообщается.

На сайте областной полиции лишь сообщается, что 27 мая, около 20:15, в полицию поступило сообщение от прохожего о теле мужчины в автомобиле на ул. Ивана Мазепы.

"При осмотре автомобиля Hyundai Santa Fe полиция обнаружила тело полтавчанина, 1964 года, без признаков жизни. С места происшествия изъяли оружие, из которого предположительно был осуществлен смертельный выстрел", - сказано в сообщении.

Как рассказал "Фактам" начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, в тот день в полицию обратилась дочь погибшего, сообщившая о том, что отец уехал утром на автомобиле Hyundai Santa по делам и длительное время не отвечает на звонки.

"Сотрудникам полиции была дана ориентировка по этой заявке, а около 20:00 поступило сообщение от жительницы Полтавы, которая обратила внимание на припаркованную машину с работающим двигателем возле одного из жилых домов на улице Ивана Мазепы (в микрорайоне "Алмазный"). Женщине показалось, что водитель за рулем - без признаков жизни", - рассказал пресс-офицер. Полиция проводит следствие и выясняет обстоятельства трагедии.

Как оказалось, в машине находился Виталий Беднина - известный в области педагог с более чем 30-летним стажем, с 1994 года директор областного эколого-натуралистического центра. Он возглавлял Полтавское отделение Международной ассоциации внешкольного образования, в декабре 2019 года стал лауреатом ежегодной премии Верховной Рады.

Именно Виталий Беднина откликнулся на просьбу матери погибшего в 2014 году в зоне АТО полтавского художника, добровольца батальона "Днепр-1" Валерия Бонякивского принять в свой центр страуса эму. Спасаясь от войны, хозяин бросил экзотическую птицу на произвол судьбы под Песками. Сейчас в эколого-натуралистическом центре живет целая колония страусов - потомков Кабула. Так птицу назвали в честь Валерия Бонякивского, имевшего позывной "Кабул".

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.