Как лето повлияет на пандемию COVID-19 [ Редактировать ]
Лето не является поводом для ослабления борьбы с COVID-19, с сезонностью он не связан. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев, сообщает БЕЛТА.
По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится.
Поэтому все предыдущие указания действуют и возможности ослабления карантина нет, поскольку возможность роста заболеваемости сохраняется.
Мы видим, что с наступлением лета накопилось какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Это беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых зарегистрированных случаев заболевания. Однако, придерживаться рекомендуемых мер профилактики, как респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, ношение масок - это очень важно.
Ранее сообщалось, люди с какой группой крови больше всего рискуют заразиться коронавирусом и какую группу крови больше всего любят комары.
по теме
В Україні почали проводити ІФА-тестування на COVID-19
Чому статистика інфікувань зростає? Через послаблення карантину, або через більш активне тестування населення?
Зеленский сделал заявление о причинах роста COVID-19
Президент Владимир Зеленский рассказал, почему в Украине может наблюдаться рост рост заболеваемости коронавирусом
Елена Зеленская ушла на самоизоляцию
После положительного результата теста на коронавирус жена президента Украины Елена Зеленская ушла на самоизоляцию
Вторая волна пандемии: в Минздраве предупредили украинцев
В четверг, 11 июня, министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
В Україні зафіксували антирекорд інфікувань коронавірусом
За добу майже 700 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали вдвічі менше. Двадцять один пацієнт помер. І сьогоднішня невтішна статистика доволі серйозно вплинула і на загальну