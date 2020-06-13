Шість мільйонів доларів - за папірець. В Україні вилучили рекордний хабар. Гроші пропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за документ про закриття справи щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.

Такий подарунок хотіли зробити колишньому чиновникові до Дня народження. Працівники САП і НАБУ ділків затримали. Який подарунок хабарникам тепер може приготувати суд?

Шість великих мішків з грошима - під охороною бійців. Керівники САП і НАБУ показують журналістам найбільший хабар, який будь-коли вилучали правоохоронці в Україні. Запевняють: гроші справжні.

Назар Холодницький і Артем Ситник жартома кажуть: рахували всю ніч, щоб сьогодні встигнути все розказати журналістам. І не просто так.

Артем Ситник, директор НАБУ:

Завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату - закрити кримінальне провадження і забезпечити повернення пана Злочевського на територію України.

Саме цього хотіли посередники, які спробували передати хабар правоохоронцям - йдеться про справу щодо розкрадання 800 мільйонів гривень, виданих НБУ "Реал-банкові" Сергія Курченка. Один з фігурантів розслідування - саме Микола Злочевський.

Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

До нас надійшла інформація про те, що певні особи за неправомірну вигоду хочуть це провадження закрити. Сума вигоди склала в результаті 6 млн доларів США, з яких п'ять - передбачалося безпосередньо особі, яка мала прийняти рішення про закриття справи і один мільйон передбачався за "консультаційні послуги" посередника.

Гроші призначалися саме керівникам САП і НАБУ. В обмін ділки вимагали надати їм рішення про закриття провадження. Тож правоохоронці виготовили фейкову копію.

Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

Це постанова про закриття кримінального провадження - винесена, як імітація з підписом керівника Антикорупційної прокуратури. Ц чотири аркуші А4, 14м шрифтом були оцінені у 5 мільйонів доларів.

За давання хабара затримано трьох осіб: першого заступника начальника Головного управління податкової в Києві, одного колишнього податківця та представник компанії "Бурісма", що належить Злочевському - тієї самої, яка фігурує в інших гучних кримінальних справах, і до Наглядової ради якої входив син американського політика Джо Байдена. У правоохоронців є питання і до Офісу Генпрокурора. Кажуть, хтось звідти перевіряв, чи дійсно справу закрито. Саме у той час, коли хабарники передавали гроші.

Артем Ситник, директор НАБУ:

На причетність до цього злочину також перевіряються працівники ГПУ, які діючи згідно з домовленістю з цими особами передавали інформацію, що "так, справа по реєстру закрита і постанова і рішення відображено у реєстрі досудових розслідувань".

Учасникам оборудки тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. У компанії "Бурісма" вже заявили: "жодного стосунку до хабара - не мають". Микола Злочевський від слідства переховується, ймовірно в Європі. Підкуп ніяк не прокоментував. А от шукати інший подарунок на день народження ексчиновникові тепер, ймовірно, таки доведеться.