Бытует мнение, будто одним и тем же - коронавирусом в разных уголках мира болеют по-разному. Объяснений и предположений много, от генетики и реакции иммунных систем до особенности отдельных штаммов вируса.

Даже если учесть различия в тактике проведения тестов и в методах подсчетов, а также такой фактор, как степень достоверности и полноты публикуемых данных о числе умерших, очевидные различия в уровнях смертности в разных странах мира привлекли пристальное внимание ученых, которые пытаются расшифровать код коронавируса.

В некоторых частях Азии власти быстро отреагировали на угрозу и сразу же ввели режим социального дистанцирования. Но исследователи изучают и другие факторы, включая различия в генетике и реакции иммунных систем, особенности отдельных штаммов вируса, разницу в уровнях ожирения и состояния здоровья населения в целом.

В Китае, где в конце прошлого года произошла вспышка этого заболевания, было зафиксировано менее 5 тысяч смертельных случаев, то есть там уровень смертности составил 3 случая на миллион населения.

В Пакистане этот показатель составляет 6 случаев на миллион населения, в Южной Корее и Индонезии — пять, в Индии — три, а в Таиланде — менее одного случая на миллион.

Вьетнам, Камбоджа и Монголия утверждают, что там не было зафиксировано ни одной смерти от Сovid-19.

А теперь сравните это с сотней смертельных случаев на миллион населения в Германии, примерно 180 случаев в Канаде, почти 300 случаев в Соединенных Штатах и более 500 случаев в Великобритании, Италии и Испании.

Ученые из японского Университета Тиба прочертили траекторию воздействия вируса в разных странах мира и заметили очевидные различия между регионами.

"Это значит, что в первую очередь мы должны учитывать региональные различия, а уже потом анализировать то, как политика властей и другие факторы влияют на характер распространения инфекции в каждой конкретной стране", — сказал Акихиро Хисака из этого университета.

Общепринятое мнение

В настоящее время исходная предпосылка сводится к тому, что коронавирус — официально называемый SARS-CoV-2 — мутирует так же, как это делают все вирусы, и что в одной части мира он так же заразен и смертелен, как и в другой.

"Мы все сталкиваемся с одним и тем же вирусом, и у всех нас есть примерно одинаковый арсенал иммунных реакций, — сказал Джеффри Шаман), эпидемиолог из Колумбийского университета. — Между странами есть различия в тактике тестирования, публикации данных и степени контроля. Между странами также есть различия в степени распространенности гипертонии, хронических заболеваний легких и так далее"

Одной из причин высокого уровня смертности в Соединенных Штатах и Западной Европе, возможно, стало нежелание властей реагировать на эпидемию, которая на начальных этапах казалась далекой и относительно безобидной.

Между тем в Азии опыт противостояния эпидемиям SARS и MERS подтолкнул власти к тому, чтобы быстро отреагировать на новую угрозу.

Тайвань, к примеру, хвалят за быструю реакцию на эпидемию, в том числе за ранний скрининг пассажиров самолетов, прилетавших из Уханя. Власти Южной Кореи разработали масштабную программу по тестированию, отслеживанию контактов и изоляции пациентов с коронавирусом.

Но относительно низкий уровень смертности от коронавируса в Японии и Индии поставил ученых в тупик. Точно такими же загадками стали Пакистан и Филиппины.



Может ли это объясняться особенностями климата и культуры

Влажный и жаркий климат мог стать одним из факторов в Камбодже, Вьетнаме и Сингапуре. Результаты некоторых исследований показывают, что высокая температура воздуха и влажность могут замедлять — хотя и не останавливать — распространение вируса, как это случается с вирусами гриппа и другими коронавирусами, которые вызывают обычную простуду.

Однако в некоторых экваториальных странах, включая Эквадор и Бразилию, было зафиксировано множество случаев заражения и смертей из-за Сovid-19.

Демографическая ситуация тоже отчасти объясняет различия между регионами. К примеру, более молодое население Африки, возможно, оказалось более устойчивым, чем более пожилое население севера Италии.

Между тем в случае Японии, для которой характерно самое старое население в мире, ученые изучают другие факторы.

В Японии широко распространено мнение, что хорошая личная гигиена и различные привычки, такие как ношение масок и избегание рукопожатий, помогли замедлить распространение вируса, а система всеобщего доступа к услугам системы здравоохранения и акцент на защите здоровья пожилых людей помогли снизить смертность от коронавируса.

Как насчет разных штаммов вируса?

Исследование, проведенное командой ученых из Кембриджского университета, показало, как вирус мутировал после того, как он покинул Азию и прибыл в Европу.

Они отметили, что первоначальный штамм, возможно, был "в иммунологическом и экологическом смысле адаптированным к крупному сегменту населения Восточной Азии", и ему необходимо было мутировать, чтобы преодолеть иммунное сопротивление за пределами этого региона.

Питер Форстер , генетик, возглавивший это исследование, сказал, что сейчас "крайне мало клинических данных", касающихся того, как различные штаммы вируса взаимодействуют с населениями различных стран. Однако он отметил, что следует подробно изучить вопрос о том, могут ли различные штаммы вируса объяснять такие разные уровни смертности.

Группа ученых в Национальной лаборатории Лос-Аламоса тоже считает, что в Европе и Соединенных Штатах закрепился более заразный штамм коронавируса, хотя другие эксперты говорят, что влияние различных штаммов пока не изучено.

"Это могло оказаться чистой случайностью - к примеру, какие-нибудь носители этого мутировавшего вируса могли отправиться на рок-фестивали или в ночные клубы и передать его огромному количеству людей, -объяснил Джереми Лубан, вирусолог из Медицинской школы Массачусетского университета.

Но он также отметил, что существует также вероятность того, что этот штамм легче передается от человека к человеку.

Гены и иммунные системы

Японский иммунолог и нобелевский лауреат Тасуку Хондзё объясняет, что между азиатами и европейцами есть огромная разница в гаплотипах человеческих лейкоцитарных антигенов - то есть в генах, которые контролируют реакцию иммунной системы на вирус. По его словам, это может объяснять более низкий уровень смертности в Азии, однако это вряд ли является единственной причиной.

Ученые из Университета Тиба отметили, что целый ряд возможных генетических факторов может предопределять реакцию организма на вирус, и что этот вопрос необходимо подробно изучить. Однако они подчеркнули, что пока доказательств этой гипотезы нет. Различия в реакциях иммунных систем тоже могут играть определенную роль.

По словам Тацухико Кодама из Токийского университета, результаты предварительных исследований показывают, что иммунные системы японцев зачастую реагировали на этот новый коронавирус так, будто они уже с ним сталкивались. Он также отметил, что за последние несколько столетий в Восточной Азии возникло множество различных коронавирусов.

"Загадку более низкого уровня смертности в Восточной Азии можно объяснить наличием иммунитета", -сказал он.

Другие исследования показывают, что массовая вакцинация против туберкулеза тоже могла сыграть определенную роль, потому что эта вакцина способна потенциально укреплять иммунитет на клеточном уровне.

"Наша гипотеза заключается в том, что вакцина от туберкулеза плюс контакты с туберкулезом могли оказать защитное воздействие", -сказал Цуёши Миякава из Медицинского университета Фуджита.

Между тем для Японии характерен такой же уровень вакцинации от туберкулеза, как и для Франции — хотя в этих странах применяются разные вакцины, — однако смертность от Covid-19 в них сильно отличается. Мнения экспертов разделились, но клинические испытания продолжаются.

Меган Мюррей, эпидемиолог из Медицинской школы Гарварда, считает, что ученым следует также изучить различия в микробиотах — триллионах бактерий, которые находятся в кишечнике и играют важную роль в обеспечении иммунной реакции.

"В разных странах микробиоты очень разные. Люди едят разную пищу", - объяснила она.

Ожирение как один из факторов - но случайность тоже не стоит списывать со счетов

Множество азиатских стран объединяет еще одно свойство, а именно гораздо более низкий уровень ожирения среди населения, чем на Западе.

Ожирение - это главный фактор риска, определяющий тяжелое течение Сovid-19.

В Японии ожирением страдают всего 4% населения, в Южной Корее - менее 5%. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Западной Европе ожирением страдают 20% и более, в Соединенных Штатах - 36%.

Такой фактор, как случай, тоже не стоит сбрасывать со счетов. К примеру, в течение нескольких месяцев казалось, что вирус почти не затронул Россию, а теперь она превратилась в мощный очаг пандемии.

В настоящее время кривая заболеваемости в Индии тоже ползет вверх, хотя ранее казалось, что Индия вышла на плато.

Эпидемиологам, которые исследуют коронавирус, катастрофически не хватает точных данных, в результате чего первоначальные цифры могут утратить свою актуальность с появлением новой информации.

По словам экспертов, пандемия только началась, а решение сложных научных вопросов требует времени.

В любом случае это не отменяет необходимость оставаться в режиме повышенной готовности.

"По всей видимости, любой вирус, живущий на нашей планете, способен убивать людей", — сказал профессор Лубан из Массачусетского университета.