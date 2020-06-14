Ураган, прошедший по территории Украины, обесточил 348 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По их словам, наибольшее количество испорченных электрокоммуникаций зафиксировано в Тернопольской области.

В результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35 Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – 6.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Стихия не принесла человеческих жертв и раненых.

Ранее мы писали, что в Львовской области ураганный ветер "убил" деревом женщину. Оно обрушилось на дом, где находилась погибшая.