Буря обесточила девять украинских областей [ Редактировать ]
Ураган, прошедший по территории Украины, обесточил 348 населенных пунктов в 9 областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По их словам, наибольшее количество испорченных электрокоммуникаций зафиксировано в Тернопольской области.
В результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35 Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – 6.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Стихия не принесла человеческих жертв и раненых.
Ранее мы писали, что в Львовской области ураганный ветер "убил" деревом женщину. Оно обрушилось на дом, где находилась погибшая.
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