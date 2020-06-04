В Сумах ураган оставил без света центр города [ Редактировать ]
В четверг вечером, 4 июня, в Сумах пронесся ураган, который оставил центр города без света и повалил деревья. Об этом сообщает "Униан".
В течение дня в областном центре шел дождь, гремело, менялось направление ветра, а ураган обрушился около 18 часов.
В частности, шквальный ветер повалил много деревьев и ветвей, оборвав в разных концах города контактную сеть электротранспорта, из-за чего остановились троллейбусы на шести маршрутах и произошел транспортный коллапс.
Не выдержав силы шквального ветра, дерево упало и оборвало контактную сеть в районе остановки "Проходная №1 ПАО Сумыхимпром". Из-за этого движение троллейбусов №1, 2, 9, 12 остановлено (в обоих направлениях движения). Аналогичная ситуация на участке дороги по ул. Троицкая, это привело к остановке движения троллейбусов №3, 4. Почти одновременный обрыв троллеи в разных концах города привел к обесточиванию центральной части города.
На ликвидацию аварий выехали несколько аварийных бригад. По состоянию на 18:35 движение троллейбусов в центре города было возобновлено, а на ул. Троицкой и в районе Химгородка продолжаются аварийные работы.
По информации пресс-службы управления ГСНС Украины в Сумской области, в результате ухудшения погодных условий, дерево упало и повредило легковые автомобили Mitsubиshи и Peugeot на ул. Леваневского. С помощью специализированного механизированного инструмента дерево распилили на части и убрали, освободив машины и тротуар для граждан.
Также к спасателям был вызов на ул. Ковпака, где также из-за сильных шквалов ветра часть дерева упала на припаркованный автомобиль ВАЗ. Работники Службы спасения распилили дерево и убрали его в безопасное место.
Кроме того, много фотоснимков о последствиях урагана горожане размещают в соцсети Facebook. По их информации, ураган повалил деревья на ул. Харьковской, Степана Бандеры, Засумской, а на ул. Ахтырской дерево вырвало с корнем, и оно упало прямо на проезжую часть.
Кроме того, сильный ветер частично разрушил ограждение стоянки автотранспорта, расположенной между ул. Добровольной и Курским микрорайоном.
Ураган продолжался минут 40, а уже после 19 часов небо над Сумами прояснилось и вышло солнце.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение. Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
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