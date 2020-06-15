За сутки камеры на дорогах зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость. Один автомобиль нарушил скоростной режим 12 раз за день. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 (номерной знак АА840***), который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 (АЕ004***), который разгонялся до 206 км/час.

Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Рекордсменом по количеству превышений скорости стал автомобиль Toyota RAV 4 (номерной знак АА339***) - система автофиксации зарегистрировала 12 нарушений.

Напомним, ранее мы писали как будут работать камеры на дорогах и какие штрафы ожидают украинцев за нарушения правил.