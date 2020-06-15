В Атланті пішла у відставку очільниця поліції, підлеглий якої застрелив афроамериканця. Нагадаю, у п'ятницю під час затримання від рук правоохоронця загинув 27-річний Рейшард Брукс. Це спричинило нову хвилю протестів проти расової дискримінації в місті.

Це сталося в п'ятницю ввечері поблизу одного з ресторанів швидкого харчування в місті Атланта, штат Джорджія. Рейшард Брукс заснув у своїй машині, коли стояв у авточерзі до віконця ресторану. Він заблокував проїзд для інших авто, тому співробітники закладу викликали поліцію. Чоловік був напідпитку і під час затримання чинив опір: вихопив у поліцейських електрошокер та спрямував його на одного з копів. Той вистрелив. Афроамериканець помер у лікарні. Наступного дня антирасистські протести в Атланті почалися з новою силою.

Хлопця застрелили, холоднокровно. Цих поліцейських слід заарештувати. Все. Крапка. Тому що це не нормально - кожного дня отримувати ім'я нової жертви від рук поліції. Необхідно переписати Конституцію. Нам потрібна нова система правосуддя, яка б нас представляла.

Поліцейська жорстокість - це симптом. Систематичний расизм - це вірус. Тому ми вийшли на протест. Таким чином ми намагаємося зруйнувати систему, яка пригнічує нас.

Адвокат сім'ї загиблого наполягає, що правоохоронці не мали права використовувати вогнепальну зброю проти електрошокера.

Кріс Стюарт, адвокат родини Рейшарда Брукса:

В Джорджії, за законом, електрошокер не є смертельною зброєю. Я вів кілька справ, коли поліцейські застосовували електрошокер проти моїх підзахисних і заявляли у суді, що цей прилад не смертельний, що він взагалі не може комусь зашкодити. Тож це - саме цей випадок. Поліцейські тепер не можуть заявити, що діяли в умовах самозахисту, адже електрошокер їм нічим не загрожував.

Двох копів, які брали участь в затриманні Брукса, відсторонили від роботи. Пізніше у відставку подала очільниця поліції Атланти. Це вже не перший скандал з її підопічними за останні два тижні. Раніше в Атланті вже відсторонили шістьох копів за застосування надмірної сили під час затримання двох студентів.

Кейша Боттомс, очільниця міста Атланта:

Ми вже зібрали дорадчий комітет, який розгляне питання надмірного застосування сили поліцією у нашому місті. Ми очікуємо на їхні висновки впродовж наступних двох тижнів.

Чи викличе недавнє вбивство нову хвилю протестів в країні - невідомо. Наступної п'ятниці у США відзначають день звільнення темношкірих з рабства. По всій країні заплановані масштабні марші.