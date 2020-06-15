Ціни на ягоди в Україні побили всі рекорди [ Редактировать ]
Цьогорічні ціни на ягоди вже б'ють усі рекорди. Якщо торік допомагав імпорт, то нині через негоду та карантин вартість закордонної продукції теж захмарна. Чи є надія, що ягода здешевіє?
Фермер Володимир зі Старого Давидкова п'ять гектарів засадив полуницею. Зазвичай у пік сезону зі свого поля збирає по п'ять тонн ягід на день. Але цьогоріч урожай вдвічі менше.
Володимир Мучічка, фермер:
Були морози і процентів 30-70 полуниці вимерзло. Що вкривав - зберіг врожай. Це вже останні. Думаю, ще десь неділька, ми б хотіли, щоб то було дві, але погода підкорегувала наші врожаї.
Такі ж проблеми у всіх ягідників. Тож нині полуниця в дефіциті, а відтак і ціна в рази вища.
Марія Мучичка, фермерка:
Полуниці мало. 60 - 55 оптова ціна на даний момент. На початку була 70. Ціна вже падати не буде, бо полуниця кінчається.
Виживають за рахунок оптових продажів. Гуртовики за ягодою вишукуються у черги. На роздрібних ринках ціни ще вищі. Стартують від 80 гривень. І якщо полуниця хоча й пізно, та з'явилася, то черешні на прилавках майже немає - основну частину врожаю знищили заморозки.
Іван та Марія Лизанець, садівники:
У середньому - 50 за кг. 60 черешня, вишня. Не буде падати, бо черешень нема і вишні.
На ринках Закарпаття вже почали з'являтись місцеві персики, абрикоси та смородина. Від 70 гривень за кілограм. Економіст Ярослав Дроздовський називає кілька причин цьогорічної дорожнечі.
Ярослав Дроздовський, економіст:
Через те, що пропозиція ягоди зменшилася, ціни пішли в гору. Також сюди наклався такий фактор, як карантин, обмеження певні на поставки, традиційні поставки з Туреччини, у Польщі - є певна нестача сезонних працівників.
Останні роки дешевший імпорт потроху витісняє з полиць магазинів нашу продукцію. І якщо раніше везли переважно заморську екзотику, то тепер гуртовики частіше закуповують за кордоном яблука, груші або ж черешні. Усе через погані врожаї в Україні.
Та розраховувати, що імпорт допоможе вгамувати цьогорічні ціни, не доводиться - адже неврожай і в європейських фермерів, чию продукцію, з найменшими логістичними втратами, можна було б завозити в Україну. До того ж, по перевізниках вдарив карантин.
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