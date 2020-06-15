Быстрые радиовсплески ранее считались загадочными и таинственными сигналами из космоса, так как никто не мог установить их источник. Но, похоже, их многолетняя загадка разгадана, сообщает Engadget.

Астрономы недавно обнаружили первый быстрый радиовсплеск, который зафиксирован совсем рядом - внутри нашей галактики Млечный Путь. К слову, ранее эти сигналы фиксировались в далеких галактиках.

Быстрый радиовсплеск испускал магнитар SGR 1935 + 2154 (нейтронная звезда, окруженная интенсивными магнитными полями) на расстоянии около 32 тысяч световых лет. Это может показаться далеким, но это намного ближе, чем ближайший магнитар, находящийся на расстоянии около 490 миллионов световых лет в другой галактике.

Иллюстрация магнитара

Взрывной сигнал был зафиксирован в конце апреля 2020 года с помощью сочетания спутниковых и наземных радиотелескопических наблюдений.

Открытие поможет пролить гораздо больше света на природу этих загадочных всплесков, энергия которых превышает 500 миллионов Солнц, выпущенных за долю секунды.

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Близость этого всплеска к Земле позволила обнаружить всплески на других длинах волн, таких как рентгеновские лучи – ранее это было непрактично с более отдаленными объектами.

Сейчас ученые заняты тем, чтобы найти причину формирования этих всплесков, которые испускает объект, размером чуть больше Земли.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что сигналы из космоса кто-то намеренно блокирует. В то же время другому странному сигналу из космоса нашли объяснение.