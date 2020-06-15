Сколько воды нужно пить в жару: ответ медиков [ Редактировать ]
Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала о том, какое количество воды нужно пить в жару. По ее словам, организм взрослого человека достаточно хорошо определяет нужное количество воды, но дети далеко не всегда правильно реагируют на сигналы обезвоживания, передает newsyou.info.
Сегодня часто можно услышать мнение о необходимости выпивать не менее 8 стаканов (примерно два литра) воды в день, поскольку это полезно для здоровья, восполнения водного баланса.
Ольга Кашубина утверждает, что любые искусственно установленные нормы в этом вопросе излишни, поскольку организм самостоятельно восполняет нехватку влаги нужным количеством и делает это вполне эффективно благодаря естественным механизмам регуляции.
"У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать – от этого вы не заболеете, наоборот, не будете себя утомлять "водной пыткой" и гнаться за нормой, которая неизвестно откуда взялась", – отметила она.
Однако детям в условиях жары нужно периодически предлагать воду, подчеркивает врач. Ведь дети часто не следят за сигналами жажды, и в результате могут внезапно плохо себя почувствовать.
"Деткам на прогулке в жару надо раз в полчаса предлагать воду", - поделилась рекомендацией терапевт.
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