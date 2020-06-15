Украина получит 200 млн евро на развитие сельского хозяйства [ Редактировать ]
Украина получит 200 млн евро от Международного банка реконструкции и развития на развитие сельского хозяйства. Программа будет направлена на расширение участия малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, соглашение о займе в рамках "Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" заключили в августе прошлого года, а 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, соглашение вступило в силу.
"Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров", - говорится в сообщении.
Программой планируется:
- создать Государственный аграрный реестр и открытый к нему доступ широкой общественности;
- провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
- разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- провести спутниковое картографирование территории Украины;
- создать автоматизированную систему оповещения относительно изменений в Государственном земельном кадастре;
- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
- усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Ранее мы писали, что МВФ перечислил Украине $2,1 млрд.
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