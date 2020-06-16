Тисячі сербів не змогли потрапити до Греції після оголошення про відкриття кордонів для іноземців. З'ясувалося, що в'їзд до країни дозволили лише громадянам ЄС. Напередодні чимало держав Євросоюзу відкрили свої рубежі. Куди і на яких умовах можна літати українцям - розкаже Олена Абрамович.

Очікувати, що українці зможуть летіти куди завгодно, - зарано. Бо про відновлення туристичних подорожей з більшістю європейських країн Київ поки що не домовився.

До країн Євросоюзу наразі пускають лише тих українців, які мають право на роботу чи дозвіл на проживання. Ну або ж за студентськими візами. Тобто тут усе працює так само, як і до послаблення карантину. І навіть якщо ваш рейс до Амстердама чи Вільнюса не скасовано, за безвізом однаково не впустять.

У Брюсселі минулого тижня наголосили - готові від першого липня пускати туристів з-поза ЄС, але тільки з тих країн, які самі відкриті для європейців. Київ відразу ж пообіцяв відчинити двері для тих держав, де наразі на ковід хворіє не більше ніж 40 людей на 100 тисяч населення. Такими показниками похвалитися можуть наразі лише Словаччина, Греція та Грузія. З останніми двома Україна вже домовилась про взаємне відкриття з 1 липня.

Це аеропорт Брюсселя. У перший день відновлення роботи тут доволі людно. У Бельгії наразі вдесятеро вищий рівень захворюваності, ніж того вимагає Україна, 520 випадків на 100 тисяч населення. Проте більшість країн громадян Євроблоку пускає без обмежень, зокрема й бельгійців.

Себастьян, турист із Бельгії:

Ми дуже раді, що знову можемо сісти на літак і полетіти у відпустку. Їдемо до Греції плавати на вітрильниках.

Еліз Гарньєр, студентка з Британії:

Наша подорож до Австрії запланована на пів року. Ми мусили дещо відкоригувати плани, перенести початок, бо чекали відкриття кордонів - 15 червня.

А це літак з німцями, які летять на Майорку. Іспанія відкриє кордони лише з 1 липня, проте громадян Німеччини, які там постійні туристи, приймає уже із цього тижня. Першочергово відкрили свої кордони чимало європейських країн і для британців, хоча ті після "брекзиту" вже не громадяни ЄС. Тут діє правило головне, щоб туристи були платоспроможними.