За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 28 человек.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, на 16 июня в столице зафиксированы уже почти 4 тысячи зараженных.

Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

17 женщин, возрастом от 20 до 92 лет;

9 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет;

2 детей – 7 и 9 лет.

Известно, что больше всего случаев заражения обнаружены в Дарницком районе (7 больных), Деснянском районе (5 пациентов), Днепровском районе (4 случая).

Фото: КГГА

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