Коронавиус в Киеве: ситуация с инфекцией ухудшилась [ Редактировать ]
За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 28 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, на 16 июня в столице зафиксированы уже почти 4 тысячи зараженных.
Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 17 женщин, возрастом от 20 до 92 лет;
- 9 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет;
- 2 детей – 7 и 9 лет.
Известно, что больше всего случаев заражения обнаружены в Дарницком районе (7 больных), Деснянском районе (5 пациентов), Днепровском районе (4 случая).
Фото: КГГА
Читайте также, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 666 человек. За сутки от инфекции погибли 11 человек.
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