Социальная сеть Instagram в рекомендациях в первую очередь выдает подборку фотографий с максимально обнаженными людьми. Об этом говорится в совместной работе немецкой исследовательской компании AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики данных.

Для исследования выбрали 2,4 тыс. фотографий, опубликованных пользователями и брендами. Из них 21% составляли снимки мужчин с голым торсом или женщин в бикини или нижнем белье. Выяснилось, что фотографии с полуголыми женщинами появлялись на 54% чаще остальных фотографий, а с обнаженными мужчинами - на 28% чаще. Фото с едой или пейзажами появлялись на 60% реже.

Компания Facebook, которая владеет Instagram, заявила, что данное исследование недостоверно, а посты ранжируются в соответствии с интересами пользователей, а не с произвольными факторами, такими как наличие купальника. Авторы исследования в ответ привели пример патента Facebook, в котором среди факторов, определяющих приоритет показа фотографий, указано "количество одежды".

В Instagram запрещено демонстрировать женские соски. Представители компании объясняют это возможными проблемами с законом в ряде стран.

Ранее сообщалось, что Instagram запретил использовать хештег #море.