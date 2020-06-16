"Судовий детектив": як Владиславу Мангеру обирали запобіжний захід [ Редактировать ]
Судовий детектив із затриманням, перевезенням і... зникненням. Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, сьогодні о 7 ранку правоохоронці затримали в Херсоні.
Вивезли з лікарні, щоб доправити до суду в Київ, де йому мали обрати запобіжний захід. Бо добровільно Мангер на засідання не приходив. Довезли його в обід. Біля суду на нього чекали журналісти і активісти.
Та запобіжного заходу не обрали, бо адвокати одразу подали клопотання про відвід судді. Сам Мангер у залі усіляко демонстрував погане самопочуття. І зрештою, - просто поїхав із приміщення суду.
Андрій Синюк, прокурор:
Прокурором у кримінальному провадженні було проведене освідування, до якого залучено лікарів з іншого регіону. В їхній присутності проведено процедуру - в результаті якої встановлено, що підозрюваного Мангера можна транспортувати до суду без нанесення шкоди його життю та здоров'ю.
Дмитро Ільченко, адвокат підозрюваного:
Інформація про те, що є якийсь висновок про те, що у Мангера зі станом здоров'я все добре - є абсолютно не правдивою. Прокурор свідомо ввів суд в оману. Єдиний існуючий документ - це покази лікаря швидкої допомоги з Одеси, якому показали довідку Мангера.
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