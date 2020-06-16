Судовий детектив із затриманням, перевезенням і... зникненням. Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, сьогодні о 7 ранку правоохоронці затримали в Херсоні.

Вивезли з лікарні, щоб доправити до суду в Київ, де йому мали обрати запобіжний захід. Бо добровільно Мангер на засідання не приходив. Довезли його в обід. Біля суду на нього чекали журналісти і активісти.

Та запобіжного заходу не обрали, бо адвокати одразу подали клопотання про відвід судді. Сам Мангер у залі усіляко демонстрував погане самопочуття. І зрештою, - просто поїхав із приміщення суду.

Андрій Синюк, прокурор:

Прокурором у кримінальному провадженні було проведене освідування, до якого залучено лікарів з іншого регіону. В їхній присутності проведено процедуру - в результаті якої встановлено, що підозрюваного Мангера можна транспортувати до суду без нанесення шкоди його життю та здоров'ю.

Дмитро Ільченко, адвокат підозрюваного: