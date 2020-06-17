У Нью-Йорку розслідують отруєння поліцейських [ Редактировать ]
У Нью-Йорку розслідують отруєння трьох поліцейських. Напередодні в одному з бістро на Мангеттені правоохоронцям додали в напій хлорне вапно. Офіцери мали стежити за правопорядком під час протестів у цьому районі. Потерпілих ушпиталили, їхнє життя в безпеці.
Керівництво торговельної мережі обурене кричущим фактом і співпрацює зі слідством, щоб викрити злочинця.
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