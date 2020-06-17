Конец света близок: названа новая дата [ Редактировать ]
Конец света, который должен был наступить 21 декабря 2012 года, "перенесен" на 21 июня нынешнего года, пишет lenta.ua.
Дело в том, что конспирологи нашли ошибку в расчетах по легендарному календарю индейцев майя. Они уверены: предыдущая дата Апокалипсиса – результат неверных вычислений, сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что ошибка могла закрасться в расчеты из-за перехода на григорианский календарь в конце XVI века. Вот и получилось, что даты сместились на 2 950 дней.
По юлианскому календарю сейчас 2012 год. Так что все верно: майя предсказали конец света на 21 июня, а это – ближайшее воскресенье.
Ранее сообщалось, что Ньютон в манускрипте назвал дату конца света.
Также мы писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.
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