Конец света, который должен был наступить 21 декабря 2012 года, "перенесен" на 21 июня нынешнего года, пишет lenta.ua.

Дело в том, что конспирологи нашли ошибку в расчетах по легендарному календарю индейцев майя. Они уверены: предыдущая дата Апокалипсиса – результат неверных вычислений, сообщают зарубежные СМИ.

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Отмечается, что ошибка могла закрасться в расчеты из-за перехода на григорианский календарь в конце XVI века. Вот и получилось, что даты сместились на 2 950 дней.

По юлианскому календарю сейчас 2012 год. Так что все верно: майя предсказали конец света на 21 июня, а это – ближайшее воскресенье.

Ранее сообщалось, что Ньютон в манускрипте назвал дату конца света.

Также мы писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.