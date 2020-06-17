В среду, 17 июня, в Одессе упал легкомоторный самолет "Дельфин". В сети появились снимки с места крушения.

Соответствующие фото публикует портал "Одесса-медиа".

По их данным, улицу полностью перекрыли. К месту аварии никого не пропускают.

Ранее мы писали о том, что в результате крушения самолета скончались оба пилота.