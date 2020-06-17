Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции - МИД [ Редактировать ]
Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции. Из-за санкций страдает военно-промышленный комплекс и экономика России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь, передает "Апостроф".
По его словам, сейчас в России наблюдается рост внутреннего протеста на фоне пандемии коронавируса, а также экономический кризис, что также провоцирует Кремль к действиям для снятия санкций.
Перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму.
Ранее мы писали о том, что Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг.
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