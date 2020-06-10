Послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции за аннексию Крыма. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Они были введены ЕС после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Их пролонгировали еще на год.

Ранее мы писали о том, что Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг.