Санкции за аннексию Крыма продлили [ Редактировать ]
Послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции за аннексию Крыма. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Они были введены ЕС после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Их пролонгировали еще на год.
Ранее мы писали о том, что Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг.
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