Коронавирус у детей: как распознать опасную инфекцию [ Редактировать ]
Ученые из Китая провели исследования и выделили основные симптомы коронавирусной инфекции, которой болеют дети.
Об этом сообщает PLoS Medicine.
По информации, у 76% инфицированных детей проявляется лихорадка. Еще 62% малышей имеют сильный кашель, 12% - диарею и рвоту.
Известно, что проблемы с легкими затрагивают детский организм позже, чем взрослый.
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