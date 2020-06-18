Ученые из Китая провели исследования и выделили основные симптомы коронавирусной инфекции, которой болеют дети.

Об этом сообщает PLoS Medicine.

По информации, у 76% инфицированных детей проявляется лихорадка. Еще 62% малышей имеют сильный кашель, 12% - диарею и рвоту.

Известно, что проблемы с легкими затрагивают детский организм позже, чем взрослый.

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