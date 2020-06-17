В Амстердаме ученые из университетского медицинского центра обнаружили у переболевших коронавирусной инфекцией людей новые антитела к SARS-CoV-2. Речь идет о гораздо более сильных антителах, чем те, что обнаруживались у переболевших COVID-19 ранее, пишет enovosty.com.

Эксперты обнаружили, в частности, протеины, которые можно использовать в разработке новых препаратов от коронавируса.

Читайте также Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

"Мы нашли антитела, которые в сотню раз мощнее, чем обнаруженные ранее", - подчеркнула одна из авторов исследования доктор Марит ван Гилс.

По словам доктора, сильные антитела способны обеспечить эффективную терапию даже в небольших количествах, а это значит, что их производство будет легче наладить. Этот факт должен удешевить получение антител и сделать лекарства на их основе более доступными.

"Мы протестировали огромное количество разных антител, выделенных из крови переболевших людей, и нашли среди них очень сильные образцы. Теперь их необходимо протестировать на безопасность - для этого планируются тесты на модельных животных. И только потом, если тесты на животных будут признаны успешными, стартуют клинические исследования с участием добровольцев", - отметила Марит ван Гилс, добавив, что масштабное производство препаратов на основе сильных антител начнется только после того, как ученые убедятся в их безопасности.

Ранее сообщалось, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19.

Также мы писали о том, что Украина стала в очередь за вакциной от коронавируса.