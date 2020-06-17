В Тернополе решили усилить карантин [ Редактировать ]
В Тернополе решили усилить карантинные ограничения. Об этом сообщает городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
На сегодняшнем заседании штаба было решено следующее:
- Запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);
- Запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);
- В заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер;
- Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;
- Деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение указанных выше требований, запретят;
- Перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.
Кроме того, с завтрашнего дня в городе будут ежедневно проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ, чтобы убедиться, насколько там придерживаются ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области усилили карантин. Также мы писали о том, что в Киеве число больных коронавирусом превысило 4 тысячи.
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