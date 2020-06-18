В Запорожье во время ДТП взорвалось авто (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, в Запорожье во время ДТП взорвалась машина. В результате погибли два человека.
Об этом сообщает Telegram-канал "Запорожье Новости".
"Сегодня ночью в Хортицком районе Запорожья столкнулись Lanos и такси Geely. В результате одна из машин взорвалась. По предварительной информации, погибли оба водителя. Один из них сгорел в авто", - говорится в сообщении.
По информации запорожских групп в соцсетях, в такси, кроме водителя, также находилась пассажирка. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Видео с места происшествия сразу после трагедии опубликовал канал "Actual Today".
Ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП.
по теме
На проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП (видео)
На проспекте Победы столкнулись сразу 6 автомобилей
Не разъехались с поездом: в Мелитополе произошло жуткое ДТП
Водитель автомобиля погиб на месте
В Одессе упал самолет: есть жертвы
На момент аварии в самолете находились двое мужчин
ДТП на Вінниччині: нетвереза водійка розчавила чотирьох дітей
Жінка розверталася заднім ходом і не помітила дітей, які гралися біля сусідського подвір'я - рівень алкоголю в її крові перевищував норму в п'ять разів
В Киеве прохожий украл у травмированной женщины велосипед
В Киеве женщина упала с велосипеда, а прохожий украл его и уехал