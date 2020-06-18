В четверг, 18 июня, в Запорожье во время ДТП взорвалась машина. В результате погибли два человека.



Об этом сообщает Telegram-канал "Запорожье Новости".

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"Сегодня ночью в Хортицком районе Запорожья столкнулись Lanos и такси Geely. В результате одна из машин взорвалась. По предварительной информации, погибли оба водителя. Один из них сгорел в авто", - говорится в сообщении.

По информации запорожских групп в соцсетях, в такси, кроме водителя, также находилась пассажирка. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Видео с места происшествия сразу после трагедии опубликовал канал "Actual Today".

Ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП.