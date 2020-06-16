Во вторник, 16 июня, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу 6 автомобилей.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло на проспекте Победы", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария.