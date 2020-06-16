На проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу 6 автомобилей.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло на проспекте Победы", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария.
по теме
В Киеве прохожий украл у травмированной женщины велосипед
В Киеве женщина упала с велосипеда, а прохожий украл его и уехал
В Киевской области нашли тело нацгвардейца
По предварительным данным, военный погиб в результате дорожной аварии
Актора Михайла Єфремова відправили під домашній арешт
Михайло Єфремов на своєму позашляховику на повній швидкості врізався в автофургон - водій вантажівки загинув
ЧП в столичном троллейбусе: в голову пассажирке прилетел камень
Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы
Система відеофіксації визначила "героїв доріг" Київщини
У суботу водій на "Хюндаї" став фотозіркою одразу на 10 камерах! А от статус найшвидшого здобув власник "Мерседесу" гнав більше двохсот кілометрів на годину. Тепер гонщикам мають надійти листи щастя