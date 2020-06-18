Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь [ Редактировать ]
В июне Украина возобновит экспорт электрической энергии в Россию и Беларусь. Первый аукцион по соответствующим направлениям запланирован на 18 июня.
Об этом заявили в пресс-службе "Укрэнерго".
Отмечается, что компания возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.
"В частности, 18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня, а дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня", - говорится в сообщении.
Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны Украины в страны, которые не являющиеся членами Энергетического сообщества (Россия и Беларусь).
Ранее сообщалось, что в Украине разрешат экспорт масок.
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