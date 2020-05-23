На очередном совещании, которое состоялось 23 мая, с участием президента Украины Владимира Зеленского поднялся достаточно важный вопрос - возможность экспортировать медицинские маски и средства индивидуальной защиты от отечественных производителей, так как в Украине нет возможности этого сделать. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский поддержал инициативу разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что она отвечает требованиям других государств.

Маски/Фото: theinsider.

Также, Зеленский напомнил о второй волне котронавируса, которая ожидается в Украине зимой 2019 года.

Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются задолго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения для скорейшего решения вопроса экспорта.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило снимать карантинные ограничения в 9 областях.