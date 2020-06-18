С 1 июля 2020 года Турция "открывает двери" для украинских туристов. При этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию. Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Отметим, в этом году туристический поток из Украины в лучшем случае может составить около 30-35%. В сегменте туристических чартеров падение будет около 50% в сравнении с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавируса.

Напомним, с 15 июня в Украине запустили международные авиарейсы. Позже аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы.