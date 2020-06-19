Россия не позволит Украине добывать углеводороды возле Крыма [ Редактировать ]
Россия будет внимательно отслеживать ситуацию на границе и не позволит украинской стороне добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов аннексированного Крыма. Об этом заявил РИА "Новости" депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По его словам, любая попытка вмешательства будет пресекаться и рассматриваться Москвой как акт агрессии. Однако согласился, что есть спорные ситуации, которые необходимо обсудить внешнеполитическим ведомствам России и Украины.
Заявления российского парламентария прозвучали после того, как исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Отто Ватерландер сообщил в интервью "Корреспонденту", что компания планирует возобновить добычу углеводородов в Черном море.
"У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", - заявил топ-менеджер.
На данный момент компания хочет возобновить разработку месторождения с привлечением инвесторов. Ватерландер отметил, что после аннексии Крыма "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Ранее сообщалось, что "Газпром" начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину.
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