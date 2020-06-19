В США умер сын Никиты Хрущева [ Редактировать ]
В США на 85-м году жизни умер Сергей Хрущев - сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. Он являлся советским, американским и российским публицистом, доктором технических наук, профессором. В 1991 году его пригласили в США для чтения лекций по истории Холодной войны в университете Брауна. В 1999 году Хрущев-младший получил второе - американское гражданство.
В 2014 году он призвал Россию не вмешиваться в события в Украине.
"Если оставить украинцев в покое они сами мирным путем решат свой кризис. Если же мы начнем вмешиваться в их дела, то может произойти кровопролитие, которое сегодня мы наблюдаем в Сирии", - заявил Сергей Хрущев в интервью болгарскому телеканалу.
Кроме того, он заявлял, что передача Крыма Украине в 1954 году была полностью законной.
"Это был обычный, совсем законный процесс. Передачу территории одобрил Верховный совет СССР, а также Советы РСФСР и Украины. Многие думают, что мой отец принял это решение в одиночку. Но этого он не мог сделать", - сказал Сергей Хрущев.
Ранее сообщалось, что в Москве скончалась дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей, а под колесами электрички погибла внучка советского лидера Юлия Хрущева.
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