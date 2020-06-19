Представители неподконтрольной украинской власти части Донбасса отказываются пропускать людей, ссылаясь на карантинные мероприятия. Об этом заявил начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, передает пресс-служба ведомства.

В частности, в "Станице Луганской" (Луганская обл. - ред.) определено всего два дня - среда и суббота - для пропуска граждан. В эти дни пропуск людей граждан осуществляется только по согласованным спискам.

"Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется".

Представитель украинской погранслужбы отметил, что 10 июня, по решению командующего ООС, было открыто два КПВВ - "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области. За этот период с КПВВ "Марьинка" смежная сторона пропустила 26 человек . А с КПВВ "Станица Луганская" - 644 человека.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий, в ответ ВСУ уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами.