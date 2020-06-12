Бойовики заблокували роботу пунктів пропуску на Донбасі [ Редактировать ]
Цього тижня на Донбасі відновили роботу пункти пропуску. Нагадаємо, їх закрили, коли запроваджували жорсткий карантин у всій державі. Проте, через лінію розмежування люди пройти не змогли. Чому?
Контрольний пункт "Мар'їнка". Автобуси, колона легковиків і натовп людей, охочих потрапити на окуповану територію. Українська сторона оголосила: у зв'язку з послабленням карантину КПВВ пропускатиме на непідконтрольну територію.
Две тысячи получила вчера пенсии, за такси отдала и выехала в три ночи.
Це пані Тетяна. Живе у Харцизьку. Їздила в Маріуполь по пенсію. Там її застав карантин. Усі пункти пропуску закрили. Майже три місяці жінка булf в тамтешній лікарні. Та чи пропустять її бойовики фейкової ДНР? Окупанти поширили інформацію. Пункти контролю з їхнього боку будуть закриті.
Назад уже денег нет возвращаться. Я возвращаться не буду. Буду сидеть в поле и ждать Пушилина. Так нельзя поступать, ведь мы - живые люди!
Пані Людмила їздила на операцію в Харків, бо ж у так званій ДНР медицина - "у комі". По своїх каналах дізналася - можна повертатися.
Перевозчики позвонили, что можно ехать, открывается для вот таких инвалидов.
Світлана живе на підконтрольній території. Зібралася в Донецьк. Каже: там виходить заміж. І її точно пропустять.
Там, с той стороны тоже откроют - я с ними разговаривала лично - я вам открою такой секрет, - и они обещали. Так что, все будет просто замечательно.
Пішохідний пункт пропуску "Станиця Луганська". Другий КПВВ, який відкрився з українського боку. Тут теж натовп людей. Пенсіонер Віктор Трохимович лікувався в Харкові. Потім - півтора місяця мусив винаймати житло.
Пенсию выдали, я получил и расплачиваюсь, получил и расплачиваюсь.
Пенсіонери, люди на візках, діти. Дехто з них займав чергу за кілька діб. А хтось цього моменту так і не дочекався. Зрештою, прикордонники пропускають перших п'ятьох. За годину ті повертаються.
Проживаем в Луганске, приехали в отпуск - и вот три месяца уже в отпуске.
Возвращайтесь и все, ми не пропускаем.
Юрій Золкін, голова Станично-Луганської ВЦА:
Невідомі люди у військовій формі російського зразка не пускають. Розташували там такого протитанкового їжака.
Мар'їнка. Українські прикордонники пропускають пробного першопрохідця - водія "Ланоса". За пів години він їде вже у зворотному напрямку. Окупанти його не пустили, та люди - не вірять.
Ну и шо! Тебя пропустили, а ты приехал к нам сюда "лапшу на уши вешать"!
Вадим Філашкін, заступник голови Донецької ВЦА:
Чому першу і одну машину - бо людина, яку не пропускають там - повинна пройти самоізоляцію у чотирнадцятиденний термін. Так воно і сталося. Ми готові, погранвойска готові, Служба безпеки готова, всі служби України готові пропускати людей на тимчасово окуповану територію, але та сторона нікого не запускає.
Люди починають обурюватися. Мовляв, там - "наші хлопці". І з ними можна домовитися.
Почему! Почему вы не пропускаете? - Вас не ждет там никто. С чего вы взяли, что нас не ждут?
Никто не пропускает! Там нет ни одной машины. Там всех разогнали!
Зрештою, прикордонники пропускають ще кількох найбільш наполегливих.
Пять человек! Пять! Я первый пошел!
Пусть стреляют, но я назад не пойду!
Жінки проходять паспортний контроль. Автобусом їх довозять до лінії розмежування. Та за добу всі повернулися - їх не пустили.
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