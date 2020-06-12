Цього тижня на Донбасі відновили роботу пункти пропуску. Нагадаємо, їх закрили, коли запроваджували жорсткий карантин у всій державі. Проте, через лінію розмежування люди пройти не змогли. Чому?

Контрольний пункт "Мар'їнка". Автобуси, колона легковиків і натовп людей, охочих потрапити на окуповану територію. Українська сторона оголосила: у зв'язку з послабленням карантину КПВВ пропускатиме на непідконтрольну територію.

Две тысячи получила вчера пенсии, за такси отдала и выехала в три ночи.

Це пані Тетяна. Живе у Харцизьку. Їздила в Маріуполь по пенсію. Там її застав карантин. Усі пункти пропуску закрили. Майже три місяці жінка булf в тамтешній лікарні. Та чи пропустять її бойовики фейкової ДНР? Окупанти поширили інформацію. Пункти контролю з їхнього боку будуть закриті.

Назад уже денег нет возвращаться. Я возвращаться не буду. Буду сидеть в поле и ждать Пушилина. Так нельзя поступать, ведь мы - живые люди!

Пані Людмила їздила на операцію в Харків, бо ж у так званій ДНР медицина - "у комі". По своїх каналах дізналася - можна повертатися.

Перевозчики позвонили, что можно ехать, открывается для вот таких инвалидов.

Світлана живе на підконтрольній території. Зібралася в Донецьк. Каже: там виходить заміж. І її точно пропустять.

Там, с той стороны тоже откроют - я с ними разговаривала лично - я вам открою такой секрет, - и они обещали. Так что, все будет просто замечательно.

Пішохідний пункт пропуску "Станиця Луганська". Другий КПВВ, який відкрився з українського боку. Тут теж натовп людей. Пенсіонер Віктор Трохимович лікувався в Харкові. Потім - півтора місяця мусив винаймати житло.

Пенсию выдали, я получил и расплачиваюсь, получил и расплачиваюсь.

Пенсіонери, люди на візках, діти. Дехто з них займав чергу за кілька діб. А хтось цього моменту так і не дочекався. Зрештою, прикордонники пропускають перших п'ятьох. За годину ті повертаються.

Проживаем в Луганске, приехали в отпуск - и вот три месяца уже в отпуске.

Возвращайтесь и все, ми не пропускаем.

Юрій Золкін, голова Станично-Луганської ВЦА:

Невідомі люди у військовій формі російського зразка не пускають. Розташували там такого протитанкового їжака.

Мар'їнка. Українські прикордонники пропускають пробного першопрохідця - водія "Ланоса". За пів години він їде вже у зворотному напрямку. Окупанти його не пустили, та люди - не вірять.

Ну и шо! Тебя пропустили, а ты приехал к нам сюда "лапшу на уши вешать"!

Вадим Філашкін, заступник голови Донецької ВЦА:

Чому першу і одну машину - бо людина, яку не пропускають там - повинна пройти самоізоляцію у чотирнадцятиденний термін. Так воно і сталося. Ми готові, погранвойска готові, Служба безпеки готова, всі служби України готові пропускати людей на тимчасово окуповану територію, але та сторона нікого не запускає.

Люди починають обурюватися. Мовляв, там - "наші хлопці". І з ними можна домовитися.

Почему! Почему вы не пропускаете? - Вас не ждет там никто. С чего вы взяли, что нас не ждут?

Никто не пропускает! Там нет ни одной машины. Там всех разогнали!

Зрештою, прикордонники пропускають ще кількох найбільш наполегливих.

Пять человек! Пять! Я первый пошел!

Пусть стреляют, но я назад не пойду!

Жінки проходять паспортний контроль. Автобусом їх довозять до лінії розмежування. Та за добу всі повернулися - їх не пустили.