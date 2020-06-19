Кому категорически нельзя есть окрошку [ Редактировать ]
Окрошка может быть полезной для улучшения пищеварения и борьбы с гипоацидными гастритами, но при имеющейся аллергии и некоторых заболеваниях органов ЖКТ от этого блюда лучше отказаться как потенциально вредного, передает newsyou.info.
Какая окрошка полезнее - на кефире или квасе? Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта следует предпочесть вариант с использованием кисломолочного напитка, а также обойтись без редиски. Блюдо на кефире вызовет меньше брожения и осложнений, чем на квасе.
Медики отмечают, что кефирная окрошка повышают кислотность в желудке, что полезно при гипоацидных гастритах с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока. Данное нарушение встречается довольно часто.
Говоря о том, когда окрошка может быть вредна, диетолог уточнила: это случаи обострения панкреатита, имеющихся желчнокаменной болезни, открытой язвы желудка, аллергии на какие-либо компоненты холодного летнего кушанья.
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