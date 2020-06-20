20 июня во всем мире отмечают Всемирный день беженцев. В связи с этим политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением.

"Организация Объединенных Наций провозгласила 20 июня Всемирным днем беженцев. Эта дата служит напоминанием всем государствам и правительствам о необходимости защиты прав человека, важности предотвращения войн и конфликтов, а также - о значении построения справедливого общества, в котором каждый человек будет чувствовать себя его равноправным членом.

Для современной Украины проблема беженцев и вынужденных переселенцев стоит очень остро. Шестой год на востоке страны продолжается вооруженный конфликт. Его жертвами уже стали десятки тысяч украинских граждан и сотни тысяч вынуждены были бросить свой дом, работу и стать переселенцами.

Сегодня в Украине насчитывается более 1,3 млн вынужденных переселенцев, которые нуждаются в заботе и внимании государства. Однако ни прошлая, ни нынешняя украинская власть не замечают бед и тягот людей, оказавшихся в тяжелейшей жизненной ситуации. Вопреки предвыборным обещаниям президент Зеленский и его политическая команда не прилагают ни малейших усилий для социальной поддержки этих людей. Власть не может принести стране мир и не хочет помогать переселенцам.

Власть игнорирует все законодательные инициативы, направленные на поддержку переселенцев. До сих пор нет комплексной государственной программы защиты и поддержки внутренне перемещенных лиц. Зе-команда не хочет оказывать помощь своим гражданам в адаптации на новом месте жительства. Все обещания чиновников о предоставлении им постоянного или временного жилья остаются на бумаге.

Власть не собирается помогать переселенцам с трудоустройством, поддерживать льготными кредитами и субсидиями на оплату услуг ЖКХ. Зато обкладывает бюрократическими процедурами для верификации, идентификации, получения прописки. Пенсионеры-переселенцы и пожилые жители неподконтрольных территорий лишены базовых экономических и социальных прав, которые Конституция и законы Украины гарантируют ее гражданам, в том числе и права на пенсионное обеспечение.

Все, что предлагает переселенцам власть - это довольствоваться мизерными выплатами: от 442 гривен для трудоспособных лиц и до чуть больше 2000 гривен для людей с инвалидностью І группы и детей с инвалидностью.

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" – единственная политическая сила, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений. Мы добиваемся оказания всесторонней помощи переселенцам и восстановления социальных гарантий для украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях.

Наша фракция зарегистрировала пакет законопроектов, направленных на усиление социальной защиты мирных граждан и детей, которые стали жертвами конфликта. Восстановление пенсионных выплат переселенцам и людям, вынужденно проживающим на временно неподконтрольных территориях. Реализацию политической части Минских соглашений и восстановление мира в Украине.

Мы добьемся помощи и гарантий для переселенцев и мира для страны!"

Ранее сообщалось, что в Чернигове напали на депутата "ОПЗЖ".