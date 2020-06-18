В Чернигове напали на депутата "ОПЗЖ" (видео) [ Редактировать ]
В Чернигове группа радикалов пыталась перекрыть движение транспорта народного депутата от франции "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Вадима Рабиновича и забросала его автомобиль "продуктами сельского хозяйства". Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.
"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Группа молодых людей направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков", - сообщает полиция.
В результате столкновений один полицейский получил телесные повреждения и направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители задержали около десятка участников потасовки и доставили их в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Руководитель Черниговского штаба "Нацкорпуса" Александр Тарнавский сказал Общественному телевидению, что конфликт спровоцировал тот факт, что автомобиль Рабиновича заехал в переходную зону.
"Лично видели Рабиновича за рулем, у меня есть видеофиксация. И полиция, вместо того, чтобы остановить автомобили, которые двигались по зеленой зоне, по историческому месту, они нас раздвинули и дали поехать им по своим делам", - сказал Александр Тарнавский.
Ранее сообщалось, что в СИЗО Чернигова появились платные камеры: там самые низкие расценки в Украине.
по теме
Пьяный водитель пытался скрыться от полиции: погоня попала на видео
Во вторник, 2 июня, в Черниговской области задержали пьяного водителя
У Парижі сльозогінним газом розігнали протест медпрацівників
Французькі медики вже котрий місяць поспіль вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплатні
Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції
Реформа передбачає збільшення фінансування на навчання поліції щодо правомірності застосування сили
У Нью-Йорку розслідують отруєння поліцейських
В одному з бістро на Мангеттені правоохоронцям додали в напій хлорне вапно
Поліцейські підрозділи вивели з Сіетлу: місто віддали на поталу мародерам
Міська влада відсторонилася, а якщо Вашингтон надішле війська - це миттєво загострить ситуацію по всій Америці