В Чернигове группа радикалов пыталась перекрыть движение транспорта народного депутата от франции "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Вадима Рабиновича и забросала его автомобиль "продуктами сельского хозяйства". Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Группа молодых людей направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков", - сообщает полиция.

В результате столкновений один полицейский получил телесные повреждения и направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители задержали около десятка участников потасовки и доставили их в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Руководитель Черниговского штаба "Нацкорпуса" Александр Тарнавский сказал Общественному телевидению, что конфликт спровоцировал тот факт, что автомобиль Рабиновича заехал в переходную зону.

"Лично видели Рабиновича за рулем, у меня есть видеофиксация. И полиция, вместо того, чтобы остановить автомобили, которые двигались по зеленой зоне, по историческому месту, они нас раздвинули и дали поехать им по своим делам", - сказал Александр Тарнавский.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Чернигова появились платные камеры: там самые низкие расценки в Украине.