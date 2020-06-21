В Севастополе задержан серийный насильник (видео) [ Редактировать ]
В Севастополе задержан житель Балаклавы по подозрению в серии половых преступлений против школьниц и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
По данным правоохранителей, с 2014 года в разных районах Севастополя в безлюдных местах в отношении школьниц и совершеннолетних жительниц города совершались насильственные действия сексуального характера.
На протяжении всего этого времени следствием в тесном взаимодействии с органами полиции шла непрерывная работа по расследованию данных преступлений, отработке версий, широкого круга лиц на предмет причастности к их совершению. Мужчина причастен к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин, совершенных в Севастополе и Ялте с 2014 года.
Злоумышленник совершал преступления в безлюдных местах.
Более того, в настоящее время правоохранителями установлена его причастность к совершению более 10 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин, совершенных на территории:
- Гагаринского
- Ленинского
- Нахимовского
- Балаклавского районов города Севастополя
- Ялты
Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе - в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений.
Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к совершению аналогичных деяний.
фото: sledcom
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