В Севастополе задержан житель Балаклавы по подозрению в серии половых преступлений против школьниц и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

По данным правоохранителей, с 2014 года в разных районах Севастополя в безлюдных местах в отношении школьниц и совершеннолетних жительниц города совершались насильственные действия сексуального характера.

На протяжении всего этого времени следствием в тесном взаимодействии с органами полиции шла непрерывная работа по расследованию данных преступлений, отработке версий, широкого круга лиц на предмет причастности к их совершению. Мужчина причастен к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин, совершенных в Севастополе и Ялте с 2014 года.

Злоумышленник совершал преступления в безлюдных местах.

Более того, в настоящее время правоохранителями установлена его причастность к совершению более 10 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин, совершенных на территории:

Гагаринского

Ленинского

Нахимовского

Балаклавского районов города Севастополя

Ялты

Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе - в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений.

Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к совершению аналогичных деяний.

фото: sledcom

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